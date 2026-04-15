Álvaro consigue la primera ola del programa en su última tirada

Como ha reconocido Jorge Fernández, el concursante del atril rojo, Álvaro, ha demostrado tener una gran habilidad en su tirada. Pese a no caer en gajos muy elevados, ha evitado caer en los negativos que le habrían hecho perder el turno.

Con mucha cautela, Álvaro, a través de gajos de 50€, ha conseguido alcanzar los 500€ en su última tirada, ya que hasta entonces no tenía claro la resolución del panel. Junto al dinero acumulado ha conseguido levantar también el gajo de ‘todas las vocales’.

El concursante ha sido el encargado de resolver también la primera prueba de velocidad del programa, acumulando un total de 600€ en su marcador global, lo que le sitúa en primera posición.