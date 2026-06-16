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Mejores momentos | 16 de junio

Jorge Fernández desvela su peor pesadilla: “Imagina un viaje así”

Ana ha sido la afortunada al resolver el panel y conseguir el comodín y también el supercomodín.

Jorge Fernández desvela su peor pesadilla: “Imagina un viaje así”

Jorge Fernández desvela su peor pesadilla: “Imagina un viaje así”

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Llega el momento de jugar el Panel de la letra oculta y, aunque todos ha probado suerte, solo Ana ha conseguido levantarla.

La concursante del atril amarillo ha ganado el supercomodín con la P para continuar tirando de La ruleta y hacerse también con otro comodín. Compartiendo viaje en coche… cada pasajero propone sus canciones. Esto es lo que reflejaba el Panel de la letra oculta.

Tras la resolución del panel, Jorge Fernández se ha imaginado cómo sería esta situación en el peor de los casos: “Como me toque un viaje con un reguetonero…”

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