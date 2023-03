Jorge Fernández 'destapa' a una concursante: “Me has engañado durante todo el programa”

La concursante Raquel ha estado haciendo muy buenas tiradas: ha conseguido hacer dos paneles y acumular mil euros, aunque siempre se le cruzaba algo en el camino y lo acababa perdiendo todo.

Pero en el último de los paneles, el del panel con bote, ha hecho que las buenas rachas se despertaran en ella. Jorge le ha recordado que estaba a las puertas de la Gran Final que tenía 425 euros y que necesitaba tener 200 euros más si quería el reñido puesto.

La concursante no se lo ha pensado y ha ido directa a intentarlo. Ha ido a la cantidad de 100 euros y, con la gran suerte de que se encontraba la letra repetida dos veces, la concursante ha logrado recopilar exactamente y de una manera limpia y clara la cantidad requerida.

Jorge no se lo podía creer y le reprochaba con tono humorístico: “Ahora has tirado un poco más fuerte, me has engañado durante todo el programa”.