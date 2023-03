¿Crees en las supersticiones? Jorge Fernández desvela el significado de uno de los gestos más usados

¿Crees en las supersticiones? Los gatos negros dan mala suerte, pasar por debajo de una escalera también, pero rascarse la nariz… ¡significa que te vas a pelear con alguien! El panel resuelto por la concursante Bea ha sacado a la luz este gesto y ha levantado las dudas entre los asistentes.

Algunos confiaban en ellos y otros como Bea, lo ponían en duda y se atrevían a confesar que no siempre este dicho es cierto: “A mí me pica ahora la nariz, pero no me quiero pelear”.

Jorge Fernández explicaba que creer en este tipo de supersticiones es algo muy común, a lo que ariano ha confesado que este dicho es algo que le decía mucho su abuela cada vez que le veía que se rascaba la nariz: “Me rascaba la nariz y me decía que eso era por peleas”.