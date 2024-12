“No has dado un palo al agua”: Rocío se corona sin mover un dedo

Hoy es un día muy especial porque hemos comenzado con los programas navideños en La ruleta de la suerte. Además este año traemos nuevas novedades que iréis descubriendo.

A Rocío le ha traído mucha suerte la navidad porque la concursante se ha llevado todo lo que han conseguido sus compañeros sin mover un dedo. En un principio Vero cayo en el gajo de Se lo doy y le entregó a su compañera 575 euros y el gajo de Me lo quedo.

Más adelante, su compañero no logro sumar dinero en el marcador pero si consiguió bastantes gajos como la Ayuda final, una de las partes del Gran premio, Empiezo yo… una pena que cayera en un Pierde turno.

Rocío ha aprovechado el momento y ha utilizado el Me lo quedo que le regaló Vero para robarle todos los gajos a Fernando: “No has dado un palo al agua, 575 que te has llevado, más todo lo que has robado. ¡que rentabilidad más buena!”, le ha dicho Jorge Fernández. ¡Revive este momentazo!