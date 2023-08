¡Una final de infarto! Patri resuelve el último panel en tiempo récord

La final de ‘La ruleta de la suerte’ ha sido impresionante. Patri ha llegado al último panel con 1.950€ en su marcador y se ha encontrado con una pista de novela y lugar ficticio. La concursante, que había visto la película de ‘Los viajes de Gulliver’ lo ha tenido muy claro y ha resuelto en tiempo récord.

“Nos han sobrado once segundos”, ha advertido Jorge muy sorprendido. La velocidad con la que ha resuelto el panel Patri ha dejado a todos sin palabras. “Qué fuerte, no me lo puedo creer”, ha asegurado la concursante.

El presentador le ha dado una muy buena noticia con el premio que había dentro del sobre y Patri se ha ido a casa con 4.950€, demostrando ser una concursante increíble. ¡Vaya final!