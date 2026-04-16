Así fue la noche en el club donde Ruby Rose asegura que Katy Perry la agredió sexualmente: "Una pesadilla de seguridad"

La actriz Ruby Rose sorprendía recientemente tras acusar a Katy Perry de haberla agredido sexualmente después de una noche de fiesta en la discoteca Spice Market de Melbourne en 2010.

Una acusación que ha derivado en una investigación del caso por la policía de Melborne. Ahora, en medio de toda la polémica, ha hablado para el medio Herald Sununo de los gerentes del club donde se produjeron los hechos.

"Fue una pesadilla de seguridad porque había 600 personas y Katy no paraba de salir a bailar con todo el mundo y meterse justo en medio del pogo", explica, detallando que ambas se econtraban en una zona VIP del local junto a otros amigos.

Katy Perry | Getty

"[Rose y Perry] estaban borrachas; no estaban completamente ebrias ni nada por el estilo, como cualquier otra persona que bebe en una discoteca", comenta sobre el estado de la actriz y la cantante.

El gerente explica que al ser personas conocidas "no queríamos que nadie les sacara fotos borrachas así", por lo que finalmente Katy y Rose salieron del club por la salida de emergencia.

Ruby Rose | Fox

Según el relato de la actriz de Orange Is The New Black explica que Katy Perro la "vio 'descansando' en el regazo de mi mejor amiga para evitarla, se agachó, se bajó la ropa interior y me frotó su asquerosa vagina en la cara hasta que abrí los ojos de golpe y vomité sobre ella".

"Me ha costado casi dos décadas decir esto públicamente. Aunque estoy muy agradecida de haber tenido tiempo suficiente para alzar la voz, esto demuestra el gran impacto que tienen el trauma y la agresión sexual".

Por su parte, el representante de Katy Perry emitió un comunicado donde negaba todas las acusaciones de Ruby Rose.