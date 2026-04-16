¿Y si Daniela se declara culpable?: “Quiero pactar con el juez”

Daniela llega a casa de Amanda completamente hundida. La abogada percibe que algo no va bien, y se imagina lo que va a pedirle su hermana: “Gracias por todo lo que has hecho por mí… pero quiero pactar”, le dice, dejando a Amanda sin palabras.

Amanda reacciona de inmediato. “Tú no eres una asesina, no puedes asumir un delito que no has cometido”, insiste, negándose a aceptar esa decisión. Para ella, rendirse no es una opción.

Pero Daniela lo tiene claro. El miedo a pasar toda su vida en prisión pesa más que cualquier otra cosa. “Quiero pactar con el juez”, afirma, convencida de que es la única salida posible.

Una decisión que enfrenta a las dos hermanas… y que podría cambiar para siempre el rumbo del caso.