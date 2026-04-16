Mejores momentos | Capítulo 10
¿Y si Daniela se declara culpable?: “Quiero pactar con el juez”
La presión del caso supera a Daniela, que decide dar un paso inesperado. Mientras Amanda lucha por demostrar su inocencia, su hermana plantea rendirse.
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Daniela llega a casa de Amanda completamente hundida. La abogada percibe que algo no va bien, y se imagina lo que va a pedirle su hermana: “Gracias por todo lo que has hecho por mí… pero quiero pactar”, le dice, dejando a Amanda sin palabras.
Amanda reacciona de inmediato. “Tú no eres una asesina, no puedes asumir un delito que no has cometido”, insiste, negándose a aceptar esa decisión. Para ella, rendirse no es una opción.
Pero Daniela lo tiene claro. El miedo a pasar toda su vida en prisión pesa más que cualquier otra cosa. “Quiero pactar con el juez”, afirma, convencida de que es la única salida posible.
Una decisión que enfrenta a las dos hermanas… y que podría cambiar para siempre el rumbo del caso.
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