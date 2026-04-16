Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Client Challenge

Mejores momentos | Capítulo 10

¿Y si Daniela se declara culpable?: “Quiero pactar con el juez”

La presión del caso supera a Daniela, que decide dar un paso inesperado. Mientras Amanda lucha por demostrar su inocencia, su hermana plantea rendirse.

¿Y si Daniela se declara culpable?: “Quiero pactar con el juez”

Publicidad

Daniela llega a casa de Amanda completamente hundida. La abogada percibe que algo no va bien, y se imagina lo que va a pedirle su hermana: “Gracias por todo lo que has hecho por mí… pero quiero pactar”, le dice, dejando a Amanda sin palabras.

Amanda reacciona de inmediato. “Tú no eres una asesina, no puedes asumir un delito que no has cometido”, insiste, negándose a aceptar esa decisión. Para ella, rendirse no es una opción.

Pero Daniela lo tiene claro. El miedo a pasar toda su vida en prisión pesa más que cualquier otra cosa. “Quiero pactar con el juez”, afirma, convencida de que es la única salida posible.

Una decisión que enfrenta a las dos hermanas… y que podría cambiar para siempre el rumbo del caso.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

¿Y si Daniela se declara culpable?: “Quiero pactar con el juez”

¿Y si Daniela se declara culpable?: “Quiero pactar con el juez”

Pelayo y Álvaro se enfrentana a vida o muerte

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo reconoce a Álvaro y se enfrenta a él a vida o muerte

Salva se disculpa con Claudia

Capítulo 541 de Sueños de libertad; 16 de abril: Salva se disculpa con Claudia por haber herido sus sentimientos

Pelayo llama a Marta decidido a revelar la verdad sobre la marcha de Fina
Capítulo 541

Pelayo llama a Marta, decidido a revelar por fin la verdad sobre la marcha de Fina: "Tengo que contarte algo importante"

Beatris deja en manos de Álvaro su asunto con Pelayo
Capítulo 541

Beatriz deja en manos de Álvaro su asunto con Pelayo, aunque desconfía de él: “Esta vez no puedes meter la pata”

Tasio consuela a Paula
Capítulo 541

“No me marcho hasta que estés más tranquila”: Tasio deja de lado el convite familiar en su honor para consolar a Paula

El hijo de Damián se ha encontrado a la joven llorando en el parque y se ha parado a hablar con ella, olvidando que su familia le estaba esperando con una comida en su honor.

Beatriz acepta trabajar como interna en casa de Begoña
Capítulo 541

Beatriz acepta trabajar como interna en casa de Begoña y da un paso de gigante en su chantaje a Gabriel

La mujer del director de la fábrica ha hecho esta jugosa oferta sin saber el gran secreto que esconde “Antonia”.

Así arranca el final de Perdiendo el juicio: “Sabían que veníamos a hablar con él”

Así arranca el final de la primera temporada de Perdiendo el juicio: “Sabían que veníamos a hablar con él”

5

“Yo no puedo amar”: Cihan se cierra en banda ante las preguntas más personales de Alya

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo llama a Marta para confesarle toda la verdad sobre Fina

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo llama a Marta para confesarle toda la verdad sobre Fina

Publicidad