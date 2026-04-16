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Marta Díaz alerta de la otra cara de las redes sociales: "Por seguridad, no suelo decir dónde estoy"

La creadora de contenido ha confesado que, a pesar de que le encanta contar su vida en redes, suele publicar con cierto retraso para protegerse.

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Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha cerrado su semana por todo lo alto con la visita de dos de los creadores de contenido más influyentes de nuestro país. Marta Díaz y Grefg se han sentado junto a Pablo Motos para hablarnos sobre su trabajo y sus próxima participación en La Velada del año.

Marta Díaz ha confesado que ella no desconecta de las redes sociales ni siquiera en vacaciones. A ella le encanta contar su vida, pero intenta ser precavida para no ponerse en riesgo: "Por seguridad, no suelo decir dónde estoy".

Marta intenta publicar algo que ha hecho horas después o incluso al día siguiente porque al final nunca sabes quién puede acercarse a dónde dices que estás. ¡Escucha todo lo que han contado sobre las redes dándole al play al vídeo de arriba!

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