Marta Díaz alerta de la otra cara de las redes sociales: "Por seguridad, no suelo decir dónde estoy"

El Hormiguero ha cerrado su semana por todo lo alto con la visita de dos de los creadores de contenido más influyentes de nuestro país. Marta Díaz y Grefg se han sentado junto a Pablo Motos para hablarnos sobre su trabajo y sus próxima participación en La Velada del año.

Marta Díaz ha confesado que ella no desconecta de las redes sociales ni siquiera en vacaciones. A ella le encanta contar su vida, pero intenta ser precavida para no ponerse en riesgo: "Por seguridad, no suelo decir dónde estoy".

Marta intenta publicar algo que ha hecho horas después o incluso al día siguiente porque al final nunca sabes quién puede acercarse a dónde dices que estás. ¡Escucha todo lo que han contado sobre las redes dándole al play al vídeo de arriba!