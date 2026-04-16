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Las campañas más extravagantes que han rechazado Marta Díaz y Grefg: "¿Estamos locos de la cabeza?"

Los creadores de contenido han hablado sobre algunos de los proyectos más raros que han decidido rechazar.

Las campañas más extravagantes que han rechazado Marta Díaz y Grefg: "¿Estamos locos de la cabeza?"

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Marta Díaz y Grefg han pisado el plató de El Hormiguero con naturalidad y energía, demostrando la conexión que tienen también fuera de las pantallas. Su entrevista ha dejado momentos divertidos y muy cercanos.

Antes de terminar la entrevista, Pablo Motos ha querido saber cuál ha sido la campaña más extraña que les han propuesto. Los dos han dicho que han rechazado alguna por razones obvias y han desvelado cuál ha sido la más reciente.

Grefg ha contado que no accedió a fingir una ruptura con su novia por una marca afirmando que le parecía una auténtica locura y Marta tampoco quiso ser la imagen de una marca de "productos íntimos". ¡Imperdible!

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