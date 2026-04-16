Mejores Momentos | 16 de abril
Andrea usa el ‘me lo quedo’ para quitarle a Ana 2.300€… ¡y cae en la quiebra!
Ana ha caído en el ‘se lo doy’ y ha decidido entregarle a Andrea unos gajos que se han vuelto en su contra.
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La concursante del atril amarillo ha conseguido caer en el gajo de los 1.000€, doblando la cantidad al decir una consonante repetida. Sin embargo, un error al decir una vocal ha hecho que pierda los 2.300€ de su marcador.
La andaluza ha decidido entregar el ‘super comodín’ y el ‘me lo quedo’ a Andrea, ya que todavía no acumulaba dinero en su marcador, un gesto que se le volvería en contra después. La concursante del atril rojo ha utilizado el ‘me lo quedo’ para arrebatarle a Ana los 2.300€.
Con el dinero en su marcador, Andrea no podía fallar a la hora de elegir las consnantes para completar el panel, pero el destino es caprichoso y ha hecho que, al tirar de la ruleta, la madrileña caiga en la ‘quiebra’ y pierda los 2.300€ que le había arrebatado a Ana.
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