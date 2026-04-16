Disfruta de la entrevista completa a Marta Díaz y Grefg en El Hormiguero

Marta Díaz y Grefg han llegado juntos a El Hormiguero para compartir su experiencia en el mundo digital y su día a día como creadores de contenido. Ambos han protagonizado una charla cercana, llena de anécdotas y complicidad.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre sus peleas en La Velada de Ibai. Ambos han asegurado que tienen muchas ganas de que se dé y el propio invitado ha dicho que su combate con IlloJuan "va a ser épico".

Tras esto, Pablo Motos ha querido saber cuáles son las mayores dificultades a las que se están enfrentando ambos creadores de contenido. Grefg, que ya ha participado, no está teniendo tantos problemas mientras que Marta, por su parte, ha afirmado que le está costando seguir el plan nutricional.

También han comentado cómo es la cara oculta de las redes sociales. La influencer ha confesado que, a pesar de que le encanta contar su vida en redes, suele publicar con cierto retraso para protegerse.

Otro de los temas que han tratado ha sido el de las campañas de marcas. Tanto Grefg como Marta han desvelado algunas de las propuestas más extravagantes que han decidido rechazar.