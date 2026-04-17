Con Trancas y Barrancas
"Me dijeron que me iba a casar dos veces": Grefg recuerda la vez en la que una bruja le leyó el futuro
Marta Díaz y Grefg se han sometido a una intensa ronda de preguntas con las hormigas en la que se han sincerado con los espectadores.
Publicidad
Pablo Motos ha cerrado por todo lo alto la semana de El Hormiguero recibiendo en plató a dos de los creadores de contenido más influyentes de nuestro país: Marta Díaz y Grefg. Ambos han querido compartir con los espectadores cómo es su trabajo y cuáles son sus próximos proyectos.
Después de hablarnos sobre cómo se están preparando para competir en La Velada del año de Ibai, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter a los dos creadores de contenido a: 'El test que parece absurdo a primera vista y, de hecho, lo es'.
Marta y Grefg han confesado que no son fans de los buffets de desayuno de los hoteles, han revelado qué alimentos se le suelen poner malos en las neveras y ha compartido los espectadores algunos de los remores más fuertes que han difundidos sobre ellos. ¡Escucha todo lo que han contado los dos creadores dándole play al vídeo de arriba!
Publicidad