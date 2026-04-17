"Me dijeron que me iba a casar dos veces": Grefg recuerda la vez en la que una bruja le leyó el futuro

Pablo Motos ha cerrado por todo lo alto la semana de El Hormiguero recibiendo en plató a dos de los creadores de contenido más influyentes de nuestro país: Marta Díaz y Grefg. Ambos han querido compartir con los espectadores cómo es su trabajo y cuáles son sus próximos proyectos.

Después de hablarnos sobre cómo se están preparando para competir en La Velada del año de Ibai, Trancas y Barrancas han aparecido en la mesa para someter a los dos creadores de contenido a: 'El test que parece absurdo a primera vista y, de hecho, lo es'.

Marta y Grefg han confesado que no son fans de los buffets de desayuno de los hoteles, han revelado qué alimentos se le suelen poner malos en las neveras y ha compartido los espectadores algunos de los remores más fuertes que han difundidos sobre ellos. ¡Escucha todo lo que han contado los dos creadores dándole play al vídeo de arriba!