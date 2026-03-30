Leonor Lavado irrumpe en Tu cara me suena con una promesa clara: “Quiero llevar el humor al límite”

Leonor Lavado aterriza en Tu cara me suena con la intención de marcar diferencia desde el primer momento. La cómica asegura que su objetivo será exprimir al máximo su capacidad humorística en cada actuación.

Su fichaje introduce un perfil centrado en la comedia dentro del concurso, lo que anticipa actuaciones con un tono desenfadado. Lavado se muestra decidida a revolucionar el escenario con su estilo propio.