¡Fácil y rica! Receta de Lubina con salsa de mejillones de Arguiñano

Karlos Arguiñano nos propone una forma diferente de elaborar la lubina, una receta en la que incorpora la salsa de mejillones para potenciar el sabor de la receta. Un plato que puedes tener listo en menos de media hora. El cocinero nos habla de lo rico de la lubina, un pescado que si se compra en piscifactoría lo podemos tener todo el año a un precio razonable.

La salsa de mejillones se puede hacer también para acompañar a cualquier otro pescado. Una salsa muy rica que le da un toque mágico a la receta.

Ingredientes (4 p.):

2 lubinas (limpias)

600 g de mejillones

1 cebolla

1 diente de ajo

100 ml de salsa de tomate

100 ml de vino blanco

200 ml de leche evaporada

aceite de oliva virgen extra

sal

pimienta blanca

perejil

Elaboración

Limpia los mejillones e introdúcelos en una tartera (cazuela amplia y baja) con el vino blanco. Tapa y, en cuanto se abran, retira los mejillones a un plato y quítales las cáscaras. Reserva la carne y el caldo por separado.

Echa el vino blanco en los mejillones | antena3.com

Para la salsa, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela el ajo y la cebolla, pícalos finamente y agrégalos a la cazuela. Sazona, remueve y cocina durante 8-10 minutos. Añade la salsa de tomate, la leche evaporada y un par de cucharones del caldo de abrir los mejillones. Cocina la salsa a fuego suave durante 8 minutos aproximadamente. Incorpora los mejillones y cocina la salsa un par de minutos más. Pasa todo al vaso de la batidora y tritura hasta conseguir una salsa fina.

Prepara la salsa para los mejillones | antena3.com

Limpia las lubinas, saca los lomos y salpimiéntalos. Calienta 1-2 cucharadas de aceite en una plancha y cocina los filetes de lubina 1 minuto y medio por cada lado.

Haz las lubinas a la plancha | antena3.com

Sirve la salsa de mejillones en el fondo del plato y coloca encima un filete de lubina por ración. Espolvorea con perejil picado y decora el plato con una hoja de perejil.

Consejo:

Teniendo en cuenta que este plato tiene una buena cantidad de salsa para untar, pide en la pescadería que te saquen los lomos limpios y retira cualquier espina pequeña con unas pinzas antes de cocinar.