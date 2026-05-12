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Mejores momentos | 12 de mayo

Del desastre a colocarse la primera en la carrera a la Final de La ruleta de la suerte

Maca se ha convertido en la prueba fehaciente de cómo puede cambiar la suerte en cualquier momento.

Del desastre a colocarse la primera en la carrera a la Final de La ruleta de la suerte

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Durante este programa hemos sido testigos del error más catastrófico que ha protagonizado Maca en un panel anterior.

La concursante del atril rojo se ha equivocado al resolver en una de las palabras y, aunque se ha retractado en ese mismo instante, ya no podían darlo por válido. Maca ha perdido su turno y la oportunidad de acumular 550 euros en su marcador.

Pero la suerte le ha querido dar otra oportunidad, y en esta ocasión Maca la ha sabido aprovechar. Tanto así que ha pasado del desastre absoluto a colocarse la primera en la carrera a la Final de La ruleta de la suerte con 900 euros en su haber.

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