¿Cuál es la foto que todos deberíamos tener? Jorge Fernández aclara esta gran duda

Conocer otros países siempre es una de las cosas que más que les gusta a la gente, sobre todo a Jorge Fernández. En alguna ocasión ha tenido la oportunidad de ir a Francia, concretamente París. Pero hay un problema.

Siempre que la gente acude a esta ciudad para visitarla, lo más habitual es hacerse una foto con la Torre Eiffel. Si no tienes esta foto con el monumento es porque “claramente no has estado en París”.

Jorge ha sido bastante claro con esto: “No hay nadie que no haya estado en París, que no tenga su foto con la Torre Eiffel”. Parece ser que esto es algo “obligatorio”, como ir a Pisa. Así que si tienes pensado ir a la ciudad del amor en algún momento, ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Revive este momento en el vídeo!