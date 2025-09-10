Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 10 de septiembre

Sarita recibe una señal ‘divina’ para levantar el gajo Exprés

La concursante del atril rojo ha caído hasta tres veces en el gajo Exprés. ¿Será verdad eso de que a la tercera va la vencida?

¡Hasta tres veces ha caído Sarita en el gajo Exprés! Si esto no es una señal ‘divina’, que vengan y se lo digan a Jorge Fernández.

Cierto es que la primera vez que la concursante del atril rojo ha caído en este gajo tan tentador, no había casi letras descubiertas en el panel. Cosa que ha facilitado su decisión de no levantarlo y seguir jugando.

La segunda vez ha pasado totalmente desapercibida porque Sarita continuaba prácticamente en la misma tesitura que al principio. Sin embargo, como dice el refrán: ‘A la tercera va la vencida’. No te pierdas cómo ha terminado Sarita este panel de señales.

