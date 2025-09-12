Publicidad
Para 4 personas
Receta especial de Joseba para el fin de semana: ñoquis de espinaca rellenos de queso con salsa carbonara casera
Joseba Arguiñano presenta una versión saludable de ñoquis de espinaca rellenos de queso curado de cabra, acompañados de salsa carbonara con panceta y yemas, perfectos para disfrutar en casa.
Las patatas se cocinan, se trituran y se mezclan con espinacas, harina, yemas, queso parmesano, nuez moscada, sal y perejil. La masa se forma en rolos, se cortan trozos de 3 cm, se rellenan con dados de queso curado de cabra y se cubren completamente antes de cocerlos en agua hasta que flotan.
La salsa carbonara se prepara con yemas, queso parmesano, panceta adobada dorada en aceite, pimienta y agua de cocción de los ñoquis. Se mezcla hasta obtener una textura cremosa. Se sirven los ñoquis reservando un poco del agua, se cubren con la salsa y se decoran con perejil.