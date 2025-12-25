Así decoran el árbol de Navidad de La ruleta Jorge Fernández y Laura Moure: confesiones, villancicos y tradiciones

Laura Moure y Jorge Fernández se han atrevido con el reto de decorar un árbol de Navidad muy especial.

Los presentadores de La ruleta de la suerte han ido desvelando preguntas que se esconden en cada bola, dejándonos momentos, anécdotas y algún que otro villancico por el camino.

Ambos han confesado aquello sin lo que no podrían pasar la Navidad. ¡No te pierdas la respuesta!

Además, se han atrevido a cantar su villancico preferido y también nos han contado detalles increíbles sobre su Navidad. ¡Descubre todo en el vídeo!