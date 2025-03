Ale se corona como finalista tras desempatar con Sergio en una prueba de velocidad

Ale y Sergio se han enfrentado en una prueba de velocidad para ver quién se convertía en el finalista de hoy. Con la pista de: “Yo quiero a todo el mundo”, que le ha costado creerse a Jorge Fernández, lo han dado todo hasta el final.

El primero en intentarlo ha sido Sergio, pero no le ha salido muy bien la jugada, pero Ale, que le ha seguido inmediatamente, tampoco ha tenido suerte. Ninguno de los dos concursantes sabía la respuesta que escondía el panel y han estado un buen rato insistiendo hasta que Ale ha conseguido resolver por fin.

“La única que lo sabe es María José hace rato y no juega”, decía Jorge Fernández, que no daba crédito con que los concursantes no adivinaran un panel tan sencillo. Como era solo una letra la que les descuadraba estuvieron diciendo vocales hasta que Ale dio con la correcta, la “a”, que es la vocal por excelencia.

A Ale se le ha encendido la bombilla, pero eso sí, en el último momento. Excepto la “e”, habían dicho todas las vocales, ¡pero nadie decía la “a”! Cuando Ale ha resuelto, los dos se han llevado las manos a la cabeza, ¡y es que el panel no era nada complicado!

Finalmente es Ale la que se ha coronado como finalista de hoy con 1.050 euros y una ayuda final que le puede venir muy bien. ¡A ver si hay suerte! No te pierdas este gran desempate entre Sergio y Ale.