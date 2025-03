“Nos hubiera venido muy bien el x2 para colocarnos con 750 euros”: la suerte se pone en contra de María José

El público ha animado a María José a que utilizara la doble letra, pero la suerte no ha estado de su lado y la letra que ha dicho era incorrecta. Aún así, no quería abandonar su jugada ahí y ha decidido utiliza el comodín, ¡y es que perder 450 euros y la ayuda final, no estaba entre sus planes!

Tras comprar algunas vocales, se ha lanzado a tirar en busca de la letra oculta, pero la tirada no le ha salido como esperaba y ha caído en la quiebra, perdiendo el turno y el dinero que tanto le había costado conseguir.

A la concursante le hubiera venido que ni pintado caer en el x2, pero los nervios a veces juegan malas pasadas: “Nos hubiera venido muy bien el x2 para colocarnos con 750 euros”, le decía Jorge Fernández que sabía más o menos cuales eran las intenciones de la concursante.

María José parece no estar teniendo mucha suerte, pero al menos se ha arriesgado y no se ha rendido hasta que ya no le queda otra. ¡Veremos si hay suerte próximamente!, pero de momento, dale al play y no te pierdas esta jugada.