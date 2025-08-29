Atresmedia (25,4%), 28 meses como el grupo líder

En agosto, Atresmedia vuelve a situarse como el Grupo líder de audiencia, pese a tener un canal menos que su rival, encadenando 28 meses consecutivos de liderazgo. Con un 25,4% de cuota, logra también una gran subida con relación a hace un año también, +1,1 puntos, y vence a su inmediato competidor por +1,6 puntos, la mayor distancia en un mes de agosto en 16 años, desde 2004.

Otro mes más, es el Grupo líder absoluto del Prime Time con un 24,8%, donde logra igualmente una extraordinaria subida de +1,4 puntos frente al año pasado y sigue, asimismo, por delante de su rival directo con una ventaja de +2,6 puntos, también la más alta en un mes de agosto en 16 años. Además de la franja estelar, lidera también la Sobremesa (31%) y el Prime Time (24,8%).

Igualmente, vuelve a ser el grupo por el que más personas pasan cada día, con 13,7 millones de espectadores únicos cada día.

Antena 3 prolonga su liderazgo en audiencias sumando en agosto otro mes más a la cabeza. Así, vuelve a coronarse como la TV líder durante 13 meses consecutivos con un 12,3% de cuota, ampliando en verano la primera posición que ha mantenido durante toda la temporada televisiva. Además, es la cadena que más crece respecto al año pasado, con una sobresaliente subida de +1,2 puntos, y de nuevo aumentando las distancias sobre sus competidores.

Otro mes más, su liderazgo de audiencia viene acompañado de los programas, informativos y series más vistas de la televisión, así como de las emisiones más vistas. Una hegemonía absoluta tanto en entretenimiento, de nuevo con los programas más vistos de la TV, con La ruleta de la suerte y Pasapalabra en los primeros puestos, como en informativos, con Antena 3 Noticias encadenando 68 meses de liderazgo absoluto, y también en ficción, donde ‘Sueños de libertad’ continúa como la serie más vista de la televisión, líder invicta y en su 2º mejor mes histórico. A ellos se suma ‘YAS Verano’ como el magacín más visto, liderando sobre su competidor.

Por su parte, laSexta firma un 5,5% de cuota y se sitúa de nuevo como la 3ª cadena privada más vista alcanzando un hito histórico: es líder sobre su rival directo por 50º mes consecutivo. Paralelamente, Atresmedia (25,4%) continúa en agosto líder entre los grupos, pese a tener un canal menos que su rival, y prolonga su hegemonía durante 28 meses consecutivos, creciendo +1,1 puntos frente a agosto de 2024. Una triple corona con la que revalidad su dominio total en el último mes antes de iniciar la nueva temporada televisiva.

Antena 3 (12,3%) se alza de nuevo como la TV líder y lo hace con su mejor agosto en tres años, desde 2022. Es la cadena que más crece en el año, tanto en el total día (+1,2 puntos), como en el Prime Time (+1,7 puntos), aumentando la ventaja con sus competidores: supera a su rival privado por +4,3 puntos, la mayor distancia en 27 años (desde agosto de 1998), y en +1,9 puntos a su inmediato perseguidor.

De nuevo, su absoluto dominio vuelve a reflejarse en la cantidad de días que ha sido líder, aumentando sus victorias a casi el 90% de las jornadas de agosto. Igualmente, además del Prime Time, mantiene su liderazgo en las franjas de la Sobremesa y la Tarde, y es la televisión por la que más espectadores pasan, con más de 8,7 millones de media cada día.