Mejores momentos | 24 de junio
Jorge Fernández bromea con Álvaro: “¿Tienes hambre o qué?”
La pista del presentador ayuda a Claudia a resolver el panel en La ruleta de la suerte.
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Un objeto ha sido lo que se buscaba en el panel de la palabra de este programa de La ruleta. La primera en animarse a probar ha sido Claudia con ‘bicicleta’, pero no ha habido suerte
El concursante del atril azul ha sorprendido con una inesperada ocurrencia: ‘bocadillo’. Lo que ha provocado una divertida reacción del presentador, preguntándole si tenía hambre y después ha vuelto a recordar: “Es un objeto”.
Tras ver que los concursantes no conseguían descifrar la palabra, el presentador les ha dado una pista que ha servido de gran ayuda, especialmente a Claudia. La concursante ha acertado entusiasmada la palabra. “Vaya pista que te he dado eh”, le ha dicho el presentador. Después, Jorge Fernández ha añadido: “De bocadillos a microscopio anda que…”, siguiendo con la broma del comienzo. ¡Revive el momento en el vídeo!
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