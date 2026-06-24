Mejores momentos | 24 de junio
“Tu tirada está muy bien para el bote”: El mensaje de ánimo de Jorge Fernández a Claudia
La concursante del atril amarillo sorprende pasando a la Gran final con una gran cifra tras caer en el Bote.
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El panel con bote de La ruleta de la suerte ha acabado de una forma inesperada. Aunque todo apuntaba a que el concursante que iría a jugar la Gran final sería Álvaro, finalmente, ha sido Claudia la que se ha enfrentado al último panel.
“Si quieres ir a jugar la Gran final tienes que ir a por el bote”, le ha advertido el presentador antes de que la concursante tirara. Efectivamente, Claudia ha hecho una gran tirada y ha caído en el gajo del bote.
Tras proponer la última letra que ha esclarecido las dudas de la concursante, ha podido resolverlo sin problema y ha pasado a la Gran final, superando la cifra de Álvaro. Además, la propuesta de este panel, que trataba sobre un picoteo diferente, ha dado pie a que el presentador expresase su opinión: “Cuando cualquier tipo de comida tiene por medio el brócoli, ya divides a la población”. ¡No te pierdas el vídeo!
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