“Tu tirada está muy bien para el bote”: El mensaje de ánimo de Jorge Fernández a Claudia

El panel con bote de La ruleta de la suerte ha acabado de una forma inesperada. Aunque todo apuntaba a que el concursante que iría a jugar la Gran final sería Álvaro, finalmente, ha sido Claudia la que se ha enfrentado al último panel.

“Si quieres ir a jugar la Gran final tienes que ir a por el bote”, le ha advertido el presentador antes de que la concursante tirara. Efectivamente, Claudia ha hecho una gran tirada y ha caído en el gajo del bote.

Tras proponer la última letra que ha esclarecido las dudas de la concursante, ha podido resolverlo sin problema y ha pasado a la Gran final, superando la cifra de Álvaro. Además, la propuesta de este panel, que trataba sobre un picoteo diferente, ha dado pie a que el presentador expresase su opinión: “Cuando cualquier tipo de comida tiene por medio el brócoli, ya divides a la población”. ¡No te pierdas el vídeo!

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