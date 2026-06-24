El gran triunfo de Álvaro: ¡resuelve un panel por 1050 euros!

Claudia estaba haciendo un buen trabajo en este panel, pero tras repetir una letra por error, el turno ha pasado a Álvaro, que ha aprovechado muy bien su turno. ¡¡Vaya si lo ha aprovechado!!

El concursante del atril azul ha tenido buena suerte desde el principio. En la primera tirada ya ha conseguido la ayuda final y también ha caído en la mitad del Gran premio, todo un afortunado, vamos.

Aunque ya se sabía el panel, ha decidido tirar una vez más con intención de caer en el Me lo quedo, y así ha sido. Una gran decisión que le ha permitido quedarse con los 750 euros de su compañera y sumarlos a la cantidad que ya tenía, haciéndose con un panel de 1050 euros. ¡Enhorabuena Álvaro! Puedes revivir este gran panel en el vídeo.

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