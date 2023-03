Joaquín se sincera: “Me quise poner Hulio en la camiseta, pero La Liga no me dejó”

Los memes de ‘Hulio’ llenaron muchos móviles ante el divertido momento protagonizado por Joaquín Sánchez y Julio Baptista, “fue un boom increíble” recuerda el capitán del Betis.

Roberto Carlos no se creía el momento vivido por los dos futbolistas, “así es Joaquín, siempre saca algo para que la gente se divierta” afirma uno de sus mayores rivales en los terrenos de juego.

Pablo Motos les dio la sorpresa de Julio Baptista y Roberto Carlos con la intervención telefónica en directo de Joaquín durante su entrevista. El capitán del Betis culpa a Baptista del momento, “hubiera pasado por mentira lo del hobby, pero este tío se metió en medio de la entrevista y ya no pudimos ni terminar”.

“Al final me la liaste, porque las preguntas que me hiciste, me tiré una semana durmiendo en casa de mi madre” le confiesa Joaquín a Julio Baptista ante las preguntas que le hizo su compañero en la entrevista.