Rollo suizo con crema de limón: un postre fácil e irresistible de Eva Arguiñano

Eva y Karlos Arguiñano han querido enseñarnos a preparar un dulce muy sencillo que podéis animaros a preparar los que os estáis iniciando en el mundo de la cocina o los que simplemente amáis los postres. ¡Sigue la receta paso a paso y conquista el paladar de tus invitados!

Ingredientes, para 6 personas

5 huevos

120 g de azúcar (50 para las yemas y 70 para las claras)

90 g de harina

4 g de levadura

Sal

50 ml de aceite de girasol

50 ml de nata líquida

150 g de membrillo

Hojas de menta

Para la crema de limón:

80 g queso crema

2 cucharadas de zumo de limón

Ralladura de medio limón

75 g de leche condensada

125 ml de nata líquida (muy fría)

Elaboración

Para preparar este rollo suizo con crema de limón, comienza separando las claras y las yemas en dos recipientes. Como consejo, empezad siempre con las claras ya que es importante que las varillas no contengan ningún resto de yema.

Monta las claras con una batidora de varillas eléctrica. Agrega 70 g de azúcar y sigue montándolas hasta que consigas un merengue denso.

Agrega 50 g de azúcar al bol de las yemas y móntalas al baño María con la batidora eléctrica de varillas hasta que doblen su volumen. Vierte el aceite y sigue montándolas un poco más. Retira el bol del baño maría, agrega la nata líquida y mezcla suavemente. Incorpora las claras en 3 tiempos y mezcla suavemente.

Monta las yemas al baño María | Antena 3

Después, mezcla la harina con la levadura y una pizca de sal, tamízalas sobre el bol de las claras y las yemas y mezcla bien. Cubre un molde con papel de horno, vierte dentro la mezcla del bizcocho y hornéala a 170º durante 30 minutos. Retira el bizcocho del horno y deja que se temple.

Transcurrido ese tiempo, coloca el queso crema en un bol y añade la leche condensada, la ralladura y el zumo de limón. Bate todo hasta que los ingredientes se integren bien. Incorpora la nata y sigue batiendo hasta que la mezcla adquiera un poco de consistencia. Envuelve el membrillo en film de cocina y aplánalo con un rodillo hasta obtener una lámina fina.

Aplana el membrillo | Antena 3

Coloca la lámina de membrillo sobre el bizcocho y añade la crema de limón en un extremo. Con ayuda del papel, enrolla el bizcocho. Una vez formado el rollo, presiónalo suavemente con las manos y cierra los extremos del papel como si fuera un caramelo. Guarda el rollo en el frigorífico y déjalo reposar unas 2 horas para que se enfríe y tome cuerpo.

Sácalo del frigorífico, retírale el papel de horno y sirve. Decóralo con unas hojas de menta... ¡y a disfrutar!