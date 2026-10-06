Crema de brócoli con palomitas de maíz: “Vais a ver que rica”

Con solo cuatro ingredientes, Karlos Arguiñano nos ha mostrado como preparar una deliciosa crema de brócoli con palomitas de maíz. Para los niños es perfecta, “no le digáis de que es” ha confesado el cocinero.

Ingredientes (4 p.):

1-2 brócolis (800 g aprox.)

2 cebollas grandes

40 g de maíz para palomitas

800 ml de caldo de verdura

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración:

Calienta 4-5 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela y pica las cebollas y ponlas a pochar. Limpia el brócoli, retira la parte más dura del tallo y corta el resto en trocitos pequeños. Saca los arbolitos e introduce todo en la cazuela. Sazona y deja pochar durante 20 minutos aproximadamente, hasta que los tallos empiecen a estar blandos.

Pocha muy bien las verduras | antena3.com

Vierte el caldo, tapa y cocina durante 10-12 minutos más. Pasa todo al vaso de la batidora y tritura bien, hasta conseguir una crema homogénea, muy suave (si es necesario agrega un poco más de agua, o si lo ves demasiado caldoso, retira caldo antes de triturar).

Vierte el caldo y cocina 12 minutos | antena3.com

Para hacer las palomitas de maíz, pon a calentar 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Tapa y deja que exploten. Retíralas a un plato y sazónalas.

Pon las palomitas en la sarten | antena3.com

Reparte la crema de brócoli en platos hondos y coloca en el centro de cada plato un puñadito de palomitas. Decora con perejil.

Consejo:

No hiervas el brócoli en agua desde el principio. Comienza pochando las hortalizas a fuego suave en aceite de oliva un buen rato, hasta que estén blandas.