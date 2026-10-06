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Con 4 ingredientes

Crema de brócoli con palomitas de maíz: “Vais a ver que rica”

Karlos Arguiñano ha enseñado una receta con brócoli en la que “vais a flipar”. El cocinero nos ha dado la clave para este plato, “tener paciencia y rehogar bien”. Arguiñano ha ensalzado las propiedades del brócoli, “es una superverdura”.

Crema de brócoli con palomitas de maíz: “Vais a ver que rica”

Crema de brócoli con palomitas de maíz: “Vais a ver que rica”

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Carmen Pardo
Carmen Pardo
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Con solo cuatro ingredientes, Karlos Arguiñano nos ha mostrado como preparar una deliciosa crema de brócoli con palomitas de maíz. Para los niños es perfecta, “no le digáis de que es” ha confesado el cocinero.

Ingredientes (4 p.):

  • 1-2 brócolis (800 g aprox.)
  • 2 cebollas grandes
  • 40 g de maíz para palomitas
  • 800 ml de caldo de verdura
  • aceite de oliva virgen extra
  • sal
  • perejil

Elaboración:

Calienta 4-5 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela y pica las cebollas y ponlas a pochar. Limpia el brócoli, retira la parte más dura del tallo y corta el resto en trocitos pequeños. Saca los arbolitos e introduce todo en la cazuela. Sazona y deja pochar durante 20 minutos aproximadamente, hasta que los tallos empiecen a estar blandos.

Pocha muy bien las verduras
Pocha muy bien las verduras | antena3.com

Vierte el caldo, tapa y cocina durante 10-12 minutos más. Pasa todo al vaso de la batidora y tritura bien, hasta conseguir una crema homogénea, muy suave (si es necesario agrega un poco más de agua, o si lo ves demasiado caldoso, retira caldo antes de triturar).

Vierte el caldo y cocina 12 minutos
Vierte el caldo y cocina 12 minutos | antena3.com

Para hacer las palomitas de maíz, pon a calentar 1-2 cucharadas de aceite en una sartén. Tapa y deja que exploten. Retíralas a un plato y sazónalas.

Y deja que exploten
Pon las palomitas en la sarten | antena3.com

Reparte la crema de brócoli en platos hondos y coloca en el centro de cada plato un puñadito de palomitas. Decora con perejil.

Consejo:

No hiervas el brócoli en agua desde el principio. Comienza pochando las hortalizas a fuego suave en aceite de oliva un buen rato, hasta que estén blandas.

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Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Karlos Arguiñano

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