Soraya Rodríguez ve "lógico" un adelanto electoral y alerta que no se puede gobernar sin el Parlamento: "El PSOE ha fallado estrepitosamente"

Soraya Rodríguez, exdiputada y ex portavoz del PSOE en el Congreso, considera "lógico" que se acabe produciendo un adelanto electoral ante la "imposibilidad absoluta de gobernar" y la falta de presupuestos. "Lo verdaderamente excepcional es que no se haya producido una convocatoria de elecciones", ha afirmado este 31 de diciembre en Espejo Público, aludiendo a un escenario en el que, según ha dicho, el Ejecutivo no puede sacar adelante proyectos de ley ni cuentas públicas.

Rodríguez ha advertido de que en una democracia parlamentaria "el Gobierno no puede gobernar de espaldas al Parlamento" y ha calificado de "extraordinario y exorbitante" que no se hayan aprobado presupuestos en la legislatura. Además, ha señalado que la "resistencia" del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "está reforzando" a Vox y perjudicando "al PSOE" y "a toda la izquierda".

Partidaria de un cambio

Durante toda la entrevista se ha mostrado muy crítica y al ser preguntada por la iniciativa impulsada por Jordi Sevilla, Rodríguez la ha descrito como "absolutamente necesaria" para "poner en marcha de nuevo las estructuras del PSOE" que, a su juicio, "han sido arrasadas por el sanchismo". Ha denunciado además un control interno del partido por parte de ministros en distintos niveles territoriales.

Casos de acoso en el PSOE

En el tramo final de la entrevista, y al hilo del caso del presidente de la Diputación de Lugo denunciado por acoso, José Tomé, ha criticado que determinadas situaciones "eran conocidas en el partido" y que "nadie ha abierto la boca hasta que los medios" las han destapado. En su opinión, la dirección socialista "ha fallado estrepitosamente a las mujeres" y ha hablado de "acusaciones gravísimas" en estos casos. Ha tachado el caso de José Tomé de "gravísimo" y asegura que "no tiene nombre".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.