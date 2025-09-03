Joaquín 'se pica' con Susana jugando al 'No sé cuántos segundos': "¿Me puedes acompañar una vez?"

La visita de Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido en el Hormiguero ha sido muy interesante y cómica. La pareja ha hablado de su participación en Emparejados, programa que se estrenará este próximo sábado a las 22:00 horas.

Después de la entrevista, las hormigas han propuesto un juego muy divertido llamado No sé cuántos segundos. En ella, los invitados han tenido que elegir entre dos opciones. La que descartasen, desaparecería por siempre de sus vidas.

Trancas y Barrancas han hecho que el juego sea de lo más interesante. La pareja ha contado algunas historias curiosas, pero no han coincidido en sus elecciones. Incluso Joaquín ha llegado a decir a su mujer: "¿Me puedes acompañar una vez?” ¡No te lo puedes perder, pincha en el vídeo de arriba!