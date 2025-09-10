Antena 3 LogoAntena3
Los mejores consejos de Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López para la gente que sueña con ser artista

Los coaches de La Voz han ejercido como tal en El Hormiguero y han lanzado sugerencias para todo aquel que quiera dedicarse a la música.

Los mejores consejos de Mika, Malú, Sebastián Yatra y Pablo López para la gente que sueña con ser artista

Malú, Pablo López, Sebastián Yatra y Mika han llenado El Hormiguero de talento, humor y emoción. Los artistas han hablado de su experiencia como coaches y han dejado momentos para el recuerdo con su naturalidad.

Esta vez, Pablo Motos ha querido sacar el espíritu educativo de los invitado para que, uno por uno, diesen sus mejores consejos para todos aquellos que sueñan con ser cantantes. Los cuatro cuentan con años de experiencia y sus sugerencias han sido de lo más interesante.

Mika ha sido el encargado en comenzar y, después de escuchar a Pablo y Malú, Sebastián Yatra ha puesto el broche de oro asegurando que lo más importante es plasmar tu propia energía sobre el escenario sin querer parecerte a nadie. ¡Imperdible!

