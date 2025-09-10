Esta noche, La Voz llega a El Hormiguero de la mano de Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra

El plató de El Hormiguero se llena de música y talento con la visita de Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra. Los artistas estarán esta noche con Pablo Motos para dar todos los detalles sobre la nueva temporada de La Voz, que se estrenará muy pronto en Antena 3.

Los coaches hablarán de lo que supone para ellos formar parte de uno de los formatos más exitosos de la televisión. Malú, Pablo López y Sebastián Yatra repiten experiencia tras haber conquistado al público en anteriores ediciones, mientras que Mika se estrena este año con la ambición de formar un equipo inolvidable.

Sobre ellos:

Malú es una de las voces más importantes de la música española, con una carrera repleta de éxitos y reconocimientos. Pablo López, cantante y compositor, ha enamorado al público con su sensibilidad y su talento al piano. Sebastián Yatra, estrella internacional, combina carisma y versatilidad en cada proyecto musical que emprende. Por su parte, Mika es un artista británico-libanés de fama mundial, que debuta como coach en La Voz y que ha triunfado en todo el mundo gracias a su estilo único.