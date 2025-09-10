Junto con Pablo Motos
¡Vaya lío! Mika, Malú, Pablo López y Sebastián Yatra se divierten con el teléfono escacharrado rumano
Los cuatro coaches de La Voz han hecho el máximo esfuerzo para demostrar buena memoria y pronunciación... ¡pero ha sido casi imposible!
Los coaches de la nueva temporada de La Voz han visitado El Hormiguero.Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra han charlado con Pablo Motos sobre esta edición que se estrenará el próximo viernes 19 de septiembre. ¡Y estará plagada de novedades!
Tras la entrevista, los coaches de La Voz 2025 han jugado al divertidísimo teléfono escacharrado rumano. Aprovechando que el equipo de El Hormiguero cuenta con dos compañeros rumanos, Cosmin y Rober, han puesto a prueba a los cuatro artistas y también a Pablo Motos, que se ha puesto al comienzo del hilo. ¡Y ha sido un desastre!
Tratando de mejorar el resultado, el presentador ha cambiado su posición después. Con los esfuerzos de todos por demostrar buena memoria, han mejorado y alguna palabra se ha mantenido desde el inicio con Cosmin hasta el final con Rober. En cualquier caso, han dejado un momento divertidísimo. ¡Revívelo!
