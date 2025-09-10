Antena 3 LogoAntena3
Desternillante

¡Museo trampa! Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra se convierten en ladrones en El Hormiguero

El equipo de ciencia les ha preparado un museo lleno de trampas que ha puesto a prueba su capacidad como ladrones de guante blanco.

La energía de Malú, PabloLópez, SebastiánYatra y Mika ha brillado en El Hormiguero. Entre bromas, confesiones y buena música, los cuatro coaches han demostrado la química que comparten en esta nueva etapa de La Voz.

Después de la entrevista y antes de despedirse, Marron ha tenido su momento para sorprenderles con el museo trampa del programa. Con un circuito digno de Misión Imposible, los invitados han tenido que poner a prueba sus dotes como ladrones.

Los artistas y el presentador han tenido que superar alarmas, láseres y trampas de todo tipo para conseguir robar todas las figuras que había en la exposición. ¡No te puedes perder este momentzo!

