¡Sorprendente! Karra Elejalde se come un diente de ajo

Ya lo dice el refrán: 'El que se pica, ajos come'. Pues esto es lo que le ha ocurrido al actor literalmente.

Joseba Arguiñano le ha propuesto el reto de decir 15 palabras que comiencen con 'sal' en solo 20 segundos. Karra Elejalde ha aceptado muy confiado.

La regla es clara: si pierde Karra, se come el ajo. Si Karra gana, el ajo se lo come Joseba. Y aunque el actor creía que lo tenía todo controlado, se ha quedado a solo 3 palabras de ganar el reto.

¡Y lo prometido es deuda! ¿Quieres ver la reacción de Karra Elejalde tras comerse el ajo?

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