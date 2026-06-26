Para 2 personas
Joseba Arguiñano elabora junto a Karra Elejalde unas codornices con setas de primavera
El actor ha sido el invitado de hoy en Cocina abierta de Joseba Arguiñano. Karra Elejalde ha demostrado sus artes culinarias preparando esta receta de codornices con setas de primavera.
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Se recomienda degustar este plato empezando por las pechugas y las setas y terminando con los muslitos con su salsa ya que tienen un sabor más intenso.
Ingredientes, para 2 personas
- 3 codornices frescas
- 150 g de setas de primavera
- 4 chalotas
- 2 zanahorias
- 100 ml de vino de Oporto
- 250 ml de caldo de pollo
- 50 g de mantequilla
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta negra
- 1-2 ramas de tomillo
- Perejil
Elaboración
Despieza las codornices. Separa los muslos, las pechugas y las carcasas.
Calienta 3-4 cucharadas de aceite en una cazuela. Salpimienta las carcasas y los muslos y sofríelos en la cazuela durante 2-3 minutos. Pela y pica las zanahorias y las chalotas, introdúcelas en la cazuela y deja pochar el conjunto durante 8-10 minutos aproximadamente.
Vierte el Oporto y deja que se evapore el alcohol. Vierte el caldo. Tapa y cocina a fuego suave durante 20 minutos aproximadamente.
Retira los muslos de la cazuela, cuela el caldo, ponlo de nuevo al fuego y deja que reduzca a fuego suave hasta que coja consistencia (como de caramelo). Introduce los muslitos y reserva en caliente.
Derrite la mantequilla en una sartén. Introduce el tomillo. Salpimienta las pechugas y cocínalas vuelta y vuelta en la sartén, primero por el lado de la piel y luego por el otro. Envuélvelas en papel de aluminio para conservar el calor y sudar la sangre.
Limpia bien las setas con un papel de cocina húmedo o con un pincel. Retira el tomillo de la sartén y saltea las setas a fuego intenso durante 2 minutos aproximadamente.
Sirve las pechugas y los muslitos de codorniz con su salsa. Acompaña con las setas de primavera. Decora con perejil.
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