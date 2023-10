VÍDEO INÉDITO: Manuel Carrasco: “Acabé en un juzgado por lanzar una pandereta en un concierto”

El invitado de Joaquín, el novato ha relatado una historia surrealista que le ocurrió durante un concierto.

“Yo siempre lanzaba una pandereta en la misma canción y ese día la lancé entre dos mujeres”, un detalle que podía haber pasado desapercibido pero que le costó una citación judicial a Manuel Carrasco.

“Cuando me vi en el juzgado, no me lo creía”, ha confesado el cantante. El motivo por el que la justicia le llamó fue por considerarlo testigo de una pelea entre dos mujeres por la pandereta que lanzó en el concierto.

Manuel Carrasco ha asegurado que no se lo podía creer ante la risa de Joaquín al escuchar la historia. Una lección que aprendió y ante la que el cantante ha decidido no lanzar más panderetas entre sus seguidoras en los conciertos.