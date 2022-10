Pablo Motos revela a Joaquín la que lio con sus operaciones estéticas: dientes, vista y botox

Pablo Motos le cuenta a Joaquín Sánchez la que lío por hacerse un cambio de imagen en poco tiempo. El presentador de El Hormiguero decidió cambiarse los dientes un verano en un solo día y al día siguiente fue a operarse de la vista.

“Es una animalada” le dijo la dentista. Motos decidió hacerlo y al día siguiente irse a operar de la vista. Otra operación en la que se arriesgó a quitarse todas las dioptrías a pesar de tener un ojo vago.

“Al día siguiente veía doble y de los nervios me había roto todos los dientes” confiesa el invitado ante las carcajadas del futbolista. “Me quitan lo de los ojos y veo a mi mujer y a mi mujer, veía doble”.

Pablo Motos regresó al oftalmólogo y le propuso esperar un mes o volver a operarse. El presentador decidió forzar la vista para adaptar el cerebro. Así consiguió ir centrando la vista hasta que volvió a ver bien.

El presentador se fue al hotel macrobiótico para relajarse invitado por su mujer y decidió ponerse botox. “Yo no cómo que se me está inflando la cara y pienso mi mujer no se va a enterar de nada”. Pablo Motos recuerda que al mirarse en el ascensor se veía chino y no le funcionaba la cara.

Una divertida anécdota que hace llorar de risa a Joaquín Sánchez ante el verano vivido por Pablo Motos en su peripecia con las operaciones estéticas.