Pablo Motos reconoce a Joaquín los inconvenientes de trabajar con su mujer: “Cómo tengas una bronca en el trabajo te la llevas a casa”

Joaquín Sánchez quiere saber cómo es trabajar con tu pareja, una pregunta ante la que Pablo Motos pone una cara, “ya me lo has dicho todo” le asegura el presentador de ‘Joaquín, el novato’.

El presentador de ‘El Hormiguero’ explica las ventajas de trabajar juntos y los inconvenientes de compartir el día a día con tu pareja. “En el programa ambos tenemos una personalidad muy fuerte” asegura Motos.

“Ella es más buena que yo, muy currante” se sincera el invitado que afirma tener en ‘El Hormiguero’ el ‘Corral de la Pacheca’. Pablo Motos le cuenta a Joaquín que no solo trabaja su mujer en el programa, sino su sobrina y las hijas de su mujer.

Pablo Motos asegura que su mujer y él no son capaces de no llevarse el trabajo a casa, pero con el resto de la familia no hablan de trabajo.

“Yo vivo para el programa” asegura Motos ante esta época de su vida en la que necesita estar pendiente de ‘El Hormiguero’ todo el día.