Esperansa Grasia deja las cosas claras a Marta Sánchez: “Una croqueta siempre es una pista”

La influencer ha descubierto una bandeja de croquetas y las ha señalado, “una croqueta no es una pista” le ha dicho Marta Sánchez a Esperansa Grasia. Una afirmación ante la que la humorista no se ha mostrado en desacuerdo, “una croqueta siempre es una pista” ha dicho Esperansa.

Marta Sánchez ha confesado que aparenta estar despistada, pero siente que “está observando”, por su parte, sus compañeros de equipo no opinan lo mismo sobre la cantante.

Alberto chicote y Esperansa Grasia han sentido que Marta Sánchez no paraba de comer en vez dedicarse a investigar junto a ellos. “Yo como mientras ellos piensan” ha afirmado la cantante.