Manuel Lagares: "Si España sigue creciendo al 3% podremos hacer muchas cosas en poco tiempo"

Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública y decano-presidente del Colegio de Economistas de Madrid considera que el problema de las pensiones es a largo plazo. No está seguro de que la nueva 'tasa Google' vaya a salir adelante, ya que no cree que se vaya a generalizar en Europa. "Si no hubiera habido un cambio en las pensiones el déficit comprometido se hubiera alcanzado sin ningún problema", asegura.

Propone que el Estado y las empresas pongan medios para las pensiones. Por parte de las empresas planes complementarios. "La pensión pública debe suponer una cifra del total y la privada ha de ser un complemento importante que genere protección. Es una vía que habría que explorar y aquí no esta muy extendida", señala.

"Los primeros en salir de la crissi son los salarios altos, los bajos tardan más"

Reconoce que el nuevo plan de pensiones que ha planteado el Gobierno le ha sorprendido. "A la hora de hacer presupuestos hay que hacer concesiones muy duras".

Para Lagares lo fundamental es que España siga creciendo en torno al 3%. "Si es así seremos capaces de hacer muchas cosas en relativamente poco tiempo". "La etapa del contrato fijo desde los 18 años hasta los 65 ha desaparecido. Hay empresas que desaparecen y hay cambios continuos de empleo. Los primeros que salen de la crisis son los salarios altos y los bajos tardan más. La primera mejora en el bienestar de la riqueza está en evitar el desempleo", matiza.