Albert Rivera: "A mí lo de la izquierda y la derecha me parece obsoleto, me importa un bledo"

Cree que los españoles les han pedido que formen Gobierno y faciliten las cosas. Quieren seguir con las negociaciones de manera sensata. Cree que el ejemplo de Gobierno mixto que existe en Andalucía muestra que se puede gobernar bien con este tipo de pactos.

Albert Rivera ve legítimo que Vox esté en la investidura: "Tendrán que decidir si permiten que Ciudadanos y el PP gobiernen o lo haga la izquierda". determina. No cree que exista la posibilidad de que en Madrid gobierne Manuela Carmena, ya que no cree que Vox vaya a permitir este gobierno.

"A mí sinceramente lo de la izquierda y la derecha me parece obsoleto, me importa un bledo", asegura sobre el veto a ciertas formaciones. Pone de manifiesto que en su trayectoria política ha tenido que aprobar investiduras que no le gustaban "un pelo" como la de Mariano Rajoy. "En ese caso no hice lo que me apetecía, sino lo que necesitaba mi país. La tranquilidad es formar gobiernos sensatos", destaca.

Descarta apoyar la investidura de Pedro Sánchez o abstenerse ya que considera que "Sánchez ya tiene socios". "Gobierna con los nacionalistas, negocia con Batasuna en Navarra y con Més en Baleares y en Valencia", destaca. Su objetivo es estar en la oposición y controlar al PSOE desde esa postura.

Sobre el próximo alcalde de Barcelona apuesta por una fórmula a tres entre Jaume Collboni, Josep Bou y Manuel Valls para evitar que Ada Colau sea la próxima alcaldesa de Barcelona, a quien define como "independentista" y "populista".