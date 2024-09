Vanessa García, la jerezana que pide ayuda para reconstruir su cuerpo tras perder 60 kilos: "Me veo en el cuerpo de una anciana"

Vanessa García ha padecido obesidad toda su vida. Explica que para ella la comida era "como una droga". Actualmente tiene 43 años y tras un año de esfuerzo ha conseguido perder 60 kilos. Sin embargo, lo que parecía tener luz al final del túnel se ha convertido en oscuridad de nuevo por los pliegues de piel que se le han quedado.

Teresa comenta que al proponerse perder peso sus expectativas eran más elevadas: "Yo no sabía que iba a quedar tan tan tan mal. Yo no quiero ser modelo, sé que someterse a una operación es correr riesgo, pero yo quiero verme normal", señala.

"Yo no sabía que iba a quedar tan, tan, tan mal"

La intervención a la que quiere someterse se debe a la flacidez que presenta su cuerpo y a su estado de ánimo. Dice que psicológicamente se siente destrozada porque no se reconoce. "Me quito la ropa y no me reconozco. Yo me veo una persona mayor [...] Me entra la pena, la depresión".

"Me quito la ropa y no me reconozco

Además explica que se siente incomprendida ante su situación: "Muchas personas no lo entienden, yo tengo 43 años, no tengo por qué conformarme a verme así como una persona mayor arrugada".

"No tengo por qué conformarme a verme así como una persona mayor arrugada".

Teresa pensaba que al perder peso su vida iría a mejor. No obstante, sostiene que desde que ha perdido peso ha ido muy pocas veces a la playa y que al ir ha tenido que buscarse "un bañador tipo vestido con pantalón" que le cubriera lo suficiente.

El colaborador de Espejo Público, Rubén Amón, defiende que este caso no es "de pretensión estética", sino de cirugía reparadora, y que por ende "tiene sentido que intervenga la seguridad social". Sin embargo, Teresa explica que en la seguridad social de la Junta de Andalucía no se contempla la cirugía estética, excepto en casos concretos. Por ejemplo, de personas con cáncer que deben reconstruirse el pecho.

Teresa García hace un llamamiento desesperado a los cirujanos estéticos. "Este mes he tocado fondo, me quiero ver normal. Yo entiendo que tengo 43 años y que voy a seguir envejeciendo, pero yo me quiero ver normal", afirma.