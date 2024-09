Vanessa se emociona hasta las lágrimas al descubrir que le pagarán su operación de cirugía estética por obesidad tras perder 80 kilos: "Solo quiero ser normal"

Vanessa tiene 43 años y ha arrastrado toda su vida problemas de obesidad. Con mucha fuerza de voluntad y tesón consiguió perder 80 kilos en tan solo un año. Lo que parecía que iba a ser un nuevo comienzo se convirtió en una pesadilla. La pérdida de peso le dejó muchos pliegues y piel flácida. Una masa corporal que la acompleja y por la que ni si quiera quiera mirarse al espejo. Apenas va a la playa, tiene dificultades para mantener relaciones sexuales con su pareja y vive acomplejada en un cuerpo que no siente suyo.

Esta mujer contaba su historia en Espejo Público con la esperanza de que alguna mano amiga pudiera ayudarla de forma altruista. Las operaciones que necesitaría para retirar la piel flácida son muy costosas y no puede permitírselas económicamente. Cuenta que tiene trabajos esporádicos y no una nómina fija que le permita pedir un préstamos. No se cansa de decir que ella no quiere ser modelo, solo sentirse "como una persona normal". "Cuando me quito la ropa yo no me reconozco y me entra la pena, me entra la depresión", reconoce. Se siente culpable por la situación en la que se encuentra y reconoce que para ella la comida era como una droga.

Un proceso de recuperación corporal que tardará más de un año

Laura Pomares es CEO de SainClinics. Desde este centro se han ofrecido para ayudar a Vanessa en su objetivo de recuperarse físicamente. "Vamos a reconstruir su cuerpo con cirugía reparadora para que se sienta bonita. El esfuerzo que ha hecho de perder 60 kilos es un gran esfuerzo y ahora nosotros vamos a hacer el otro 50%."

En un primer lugar el equipo médico va a realizar a Vanesa un chequeo médico para evaluar su salud física y mental antes de iniciar la preparación a la cirugía. Calcula que todo este proceso le llevara a Vanessa algo más de un año. Insiste la experta que es fundamental la preparación psicológica además de unas pautas nutricionales para que los resultados duren toda la vida.

Vanesa ha agradecido que una persona la ayude en este momento de forma altruista. "Ese es un coste para ellos, que van a tener que sufragar para una persona que no conocen", señala. Ambas se han comprometido a compartir con el programa los resultados de la nueva imagen de Vanesa una vez que termine la operación.