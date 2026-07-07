Los españoles del norte tienen mejor calidad de semen, según un estudio

Un estudio presentado en la 42ª Reunión Anual de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE), celebrada en Londres, ha identificado diferencias significativas en la calidad del semen de los hombres que viven en distintas regiones de España. La investigación concluye que los residentes en el norte del país presentan, de media, casi el doble de espermatozoides móviles que los del centro, una variación que no puede explicarse por los hábitos de vida y que apunta a la influencia de factores ambientales.

Los resultados, publicados este martes en la revista 'Human Reproduction', se basan en un estudio prospectivo multicéntrico realizado con 386 hombres sometidos a evaluación de fertilidad en siete centros de reproducción asistida entre junio de 2024 y diciembre de 2025.

Los participantes completaron un cuestionario estandarizado con información sobre su lugar de residencia, índice de masa corporal (IMC), antecedentes médicos, exposición a sustancias químicas y hábitos de vida, como la práctica de actividad física, el consumo de tabaco, alcohol, drogas, café y el uso de medicamentos. Posteriormente, los investigadores compararon los parámetros seminales de hombres residentes en cuatro grandes áreas geográficas: norte, centro, sur y sureste.

El norte registra los mejores indicadores

El análisis reveló diferencias estadísticamente significativas en parámetros como el volumen del semen, la concentración de espermatozoides, su movilidad, morfología y el recuento total de espermatozoides móviles.

Los hombres del norte obtuvieron los mejores resultados globales, con un recuento medio de 94,35 millones de espermatozoides mótiles, frente a los 50,11 millones registrados en el centro de España. Además, esta región presentó la mayor concentración espermática, con una media de 80,96 millones por mililitro, y el mayor porcentaje de motilidad, situado en el 44,79 %.

La prevalencia de motilidad espermática reducida también mostró un marcado contraste territorial: afectó al 23,9 % de los hombres del norte, mientras que ascendió al 55,4 % en el sur y al 53,4 % en el centro del país.

Los hábitos de vida no explican las diferencias

A pesar de las diferencias observadas en la calidad seminal, los investigadores comprobaron que los hábitos de vida eran muy similares en todas las regiones analizadas. Tras ajustar variables sociodemográficas y de estilo de vida, únicamente la ubicación geográfica y el tiempo de abstinencia sexual previo a la obtención de la muestra mantuvieron una asociación independiente con varios parámetros del semen.

En concreto, el recuento total de espermatozoides móviles se relacionó tanto con la región de residencia como con la duración de la abstinencia, mientras que la ubicación geográfica continuó asociándose de forma independiente con la motilidad reducida y las alteraciones morfológicas de los espermatozoides.

La exposición ambiental, principal hipótesis

La autora principal del estudio, Rocío Núñez-Calonge, destacó que el hallazgo más relevante fue la consistencia de los mejores parámetros seminales en los hombres residentes en el norte de España, pese a que los estilos de vida apenas diferían entre regiones.

Según la investigadora, estos resultados refuerzan la hipótesis de que la exposición ambiental podría desempeñar un papel determinante en la salud reproductiva masculina. Entre los posibles factores figuran los distintos niveles de contaminación atmosférica, la presencia de contaminantes industriales y otros compuestos químicos presentes en el entorno.

Núñez-Calonge señaló además que este fenómeno podría extenderse a otros países, ya que diversas investigaciones internacionales también han detectado diferencias regionales en la calidad del semen, especialmente en territorios con una elevada heterogeneidad ambiental.

Los autores del trabajo consideran necesario desarrollar estudios de mayor tamaño que permitan esclarecer la relación entre la exposición a contaminantes y la fertilidad masculina. Asimismo, abogan por reforzar las políticas de salud pública dirigidas a reducir la exposición de la población a contaminantes, productos químicos industriales y compuestos derivados del plástico con el objetivo de proteger la salud reproductiva de las futuras generaciones.

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