Todos los detalles del vestuario en la jura de la Constitución de la princesa Leonor: "El blanco es el color de las reinas"

Todos los detalles de la jura de la Constitución de la princesa Leonor en el Congreso de los Diputados han sido examinados con lupa por los expertos en protocolo y Casa Real. La princesa Leonor ha acudido a los actos por su 18º cumpleaños con un traje pantalón blanco muy sencillo que estilizaba su figura. Un traje blanco como el que eligió su madre para comparecer ante la prensa en el día de su pedida de mano con el entonces príncipe Felipe, ahora rey de España Felipe VI.

Gloria Campos, experta en protocolo, señala que una de las cosas que más le ha sorprendido es que esta ha sido la primera vez que la princesa utiliza un coche de Estado. Los coches de Estado están reservados para jefes de Estado y actos muy concretos y en este caso ha sido elegido para este cometido.

Ana Polo, politóloga y experta en casa reales y experta en comunicación no verbal, recuerda que cuando juró la Constitución su padre en Zarzuela querían que fuera vestido de militar, aunque finalmente se deshecho esa idea. No tenía chaqués disponibles y hasta el último momento no se lo pudieron acabar.

El blanco, el color de las reinas

Prosigue explicando que el color blanco que ha escogido Leonor es un color más solemne. "Isabel II decía que era el color de las reinas. Es el más histórico, la propia Isabel la Católica cuando se convirtió en reina iba vestida de blanco. Es el color de las feministas y además va vestida de pantalón". Señala que la reina Letizia ha elegido un vestido de color azul porque es el color de Asturias y ha querido rendir un tributo a su tierra.

Leonor ha lucido en su solapa el toisón de oro que es la orden de caballería más antigua de España y más importante. Viene de la Edad Media y es algo que se heredó de Carlos V. Otras explicaciones más mitológicas señalan que proviene de la época de Hércules y presenta forma de cordero.

Los expertos en protocolo han destacado además que en las escaleras del Congreso se le ha dado prioridad protocolaria a la princesa por encima de la reina. Por protocolo la reina tendría que haber estado a la derecha de su majestad el rey y sin embargo han colocado a la princesa en esta ocasión.