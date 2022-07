El testimonio de una víctima de pinchazo en una discoteca: "Pasó como una hora y se me empezó a dormir el brazo"

Es algo que está empezando a estar a la orden del día. En este caso nos trasladamos hasta Barcelona, a Lloret de Mar, donde una joven sufrió un pinchazo que la dejó inconsciente mientras disfrutaba de una noche de fiesta con amigos.

El testimonio

"Hoy en la discoteca me han pinchado en el muslo, en cuanto me he dado cuenta he ido corriendo al portero de la discoteca, el cual, ayudándome, me ha sentado en un sofá y a los 10 minutos me he desplomado, quedándome semi inconsciente y con una sensación de decir y hacer todo lo que me dijesen. He sido víctima de una sumisión química. He acabado en Urgencias del Hospital Clinic y el equipo médico no han sabido decirme qué sustancia me han inyectado. Tened mucho cuidado y si notáis cualquier pinchazo, pedid ayuda rápidamente" comentaba la joven después de lo sucedido.

"Yo no noté el pinchazo hasta que me fui y pasó como una hora y cuando estaba esperando el taxi se me empezó a dormir el brazo, le dije a dos chicas si me podían dar un golpe porque no sentía nada y vieron el pinchazo" cuenta la joven en Espejo Público.

La discoteca ha emitido un comunicado en el que alerta de lo ocurrido, "os instamos a que si notáis algo raro pidáis ayuda rápidamente para evitar otros problemas, nuestro personal se pone a vuestra disposición. Lamentamos lo ocurrido".

Montserrat Escudé, portavoz de Mossos d'Esquadra, explica que "lo que estamos investigando ahora y lo que se pide a las víctimas es que, con independencia de que quieran o no denunciar, vayan a un centro hospitalario porque ahí es donde les van a recoger las muestras. En el momento en el que se recojan las muestras y tengamos toda la información de todas las analíticas podremos ver qué es la sustancia, si es que hay alguna sustancia".

La joven explica que en el centro médico le hicieron pruebas, pero no detectaron la sustancia que le habrían inyectado: "me hiccieron pruebas y me dieron unas pastillas que duran 28 días para que no pille ninguna enfermedad", además confiesa que durante la misma noche "había cinco chicas en la sala".