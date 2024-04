¿Tengo que dejar pasar a los que se quieran bañar a mi piscina particular si vivo en Barcelona?

La nueva propuesta del Gobierno de Cataluña apuesta por convertir las piscinas en refugios climáticos. De esta forma sería posible su apertura pese a los efectos de la sequía. Sin embargo, esta propuesta genera todavía dudas a los ciudadanos sobre sus condiciones definitivas y a qué tipo de piscinas afectaría.

¿Cuáles son los diferentes escenarios?

Por un lado, nos encontramos con las piscinas públicas. En este caso, serán los propios ayuntamientos los que tengan la potestad de decidir si se convierten o no en estos refugios climáticos. Si lo decisión es afirmativa, estos espacios podrán rellenarse y abrir sin ningún tipo de problema. Por otro lado, también está el ejemplo de las piscinas comunitarias que pertenezcan a una comunidad de vecinos de carácter privado. No estarán obligadas a convertirse en refugios climáticos pero, lo necesitarán si quieren abrirla y llenarla con normalidad. De esta forma tendrán que compartirla con cualquier ciudadano que quieran hacer uso de ella y no pertenezca a la comunidad.

El Ayuntamiento de Barcelona ya ha calificado 50 piscinas de la ciudad como refugio climático pesa a los interrogantes que aún quedan sin resolver. ¿El refugio climático será siempre?, ¿se considera solo en casos excepcionales?, ¿cuándo debo compartir mi piscina?

Los administradores de fincas creen que los vecinos propietarios de una comunidad de vecinos con piscina privada "difícilmente van a aceptar esas condiciones" y que "la previsión es que los vecinos, seguramente, van a decidir no bañarse antes que abrir la puerta al público".

¿Qué opinan en el programa?

El debate se traslada a la mesa del programa Espejo Público. Juan Lobato, Secretario general del PSOE Madrid, resalta la gran responsabilidad que tienen los ayuntamientos con la decisión de convertirlas o no en un refugio climático y como "condiciona o no que cualquiera pueda utilizarla siendo refugio climático". Por su parte, el periodista Javier Caraballo, reivindica que hay una conclusión clara que puede extraerse de esta circunstancia "hace falta en España un plan hidrológico nacional respetuoso con el medioambiente".

En definitiva, el llenado de las piscinas y su conversión en refugios climáticos son una arista más en el gran debate de la sequía de Cataluña.