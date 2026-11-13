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Interior confirma que prohibirá el uso de gas lacrimógeno tras la polémica por las cargas policiales del 11N

El ministerio ha confirmado que sí permitirá a los agentes usar artificios ATL al ser botes que desarrollan una "nube de humo lacrimógeno inocuo y no lesivo".

Disturbios en Madrid durante la huelga general

Disturbios en Madrid durante la huelga general Europa Press

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Juan Muñoz
Juan Muñoz
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El Ministerio del Interior ordena a la Dirección General de la Policía Nacional modificar su protocolo interno para prohibir el uso de gas lacrimógeno en defensa policial, después de la polémica por las cargas de los agentes durante la jornada de huelga general del 11N.

Interior informa de que los agentes sí que podrán utilizar los artificios ATL, ya que son botes que desarrollan una "nube de humo lacrimógeno inocuo y no lesivo".

La decisión de prohibir el gas lacrimógeno por parte del ministerio que lidera Marlaska no ha gustado a los sindicatos de la Policía Nacional, que consideran que pone "bajo sospecha" a los agentes de las fuerzas de seguridad.

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