Interior confirma que prohibirá el uso de gas lacrimógeno tras la polémica por las cargas policiales del 11N

El Ministerio del Interior ordena a la Dirección General de la Policía Nacional modificar su protocolo interno para prohibir el uso de gas lacrimógeno en defensa policial, después de la polémica por las cargas de los agentes durante la jornada de huelga general del 11N.

Interior informa de que los agentes sí que podrán utilizar los artificios ATL, ya que son botes que desarrollan una "nube de humo lacrimógeno inocuo y no lesivo".

La decisión de prohibir el gas lacrimógeno por parte del ministerio que lidera Marlaska no ha gustado a los sindicatos de la Policía Nacional, que consideran que pone "bajo sospecha" a los agentes de las fuerzas de seguridad.

Marlaska ordena investigar la actuación policial en el 11N

El ministro del Interior, criticado por las cargas policiales durante la jornada de huelga general, ha ordenado a la Policía Nacional un informe sobre la actuación de los agentes.

Una investigación que se llevará a cabo independientemente de la propia inspección interna a la que la Policía Nacional somete todas sus actuaciones.

Bolaños descarta cesar a Marlaska

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, descartó este jueves el cese de Fernando Grande-Marlaska, como pedían algunos partidos como Podemos o ERC, aunque reconoció haber visto algunas imágenes de actuaciones policiales que no le habían "gustado".